إعلام العدوّ: استعمال صواريخ محمولة على الكتف للمرة الأولى ضد قوات الجيش “الإسرائيلي” في جنين حيث تدور اشتباكات صعبة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 13:50

إعلام العدوّ: استعمال صواريخ محمولة على الكتف للمرة الأولى ضد قوات الجيش “الإسرائيلي” في جنين حيث تدور اشتباكات صعبة

منذ 5 mins 31 August، 2024
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