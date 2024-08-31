اعلام العدو يعترف بمقتل جندي وإصابة آخرين في معارك مع المقاومة بحي الجابريات بمدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 11:50

اعلام العدو يعترف بمقتل جندي وإصابة آخرين في معارك مع المقاومة بحي الجابريات بمدينة جنين

منذ 26 mins 31 August، 2024
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