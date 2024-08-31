حركة الجهاد الإسلامي: نبارك العملية النوعية المزدوجة التي نفذها مقاومون أبطال في مستوطنة غوش عتصيون – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 11:50

حركة الجهاد الإسلامي: نبارك العملية النوعية المزدوجة التي نفذها مقاومون أبطال في مستوطنة غوش عتصيون

منذ 47 mins 31 August، 2024
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