الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل ويمنع دخول الفلسطينيين إليه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 11:50

الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي في الخليل ويمنع دخول الفلسطينيين إليه

منذ 1 ساعة 31 August، 2024
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