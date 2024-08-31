جيش الاحتلال يدفع بمزيد من الآليات والجرافات العسكرية إلى مناطق عدة في الحي الشرقي بمدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 09:42

جيش الاحتلال يدفع بمزيد من الآليات والجرافات العسكرية إلى مناطق عدة في الحي الشرقي بمدينة جنين

منذ 47 mins 31 August، 2024
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