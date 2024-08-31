سرايا القدس-كتيبة جنين: نستهدف العدو في محاور القتال ونمطرهم بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة وحققنا إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 09:44

سرايا القدس-كتيبة جنين: نستهدف العدو في محاور القتال ونمطرهم بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة وحققنا إصابات مباشرة

منذ 1 ساعة 31 August، 2024
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