حركة المجاهدين الفلسطينية: نبارك العملية البطولية المركبة في مغتصبتي كرمي تسور و”غوش عتصيون” والتي أوقعت إصابات بجيش العدو من بينهم قائد لواء عتصيون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 31 2024 - 09:42

حركة المجاهدين الفلسطينية: نبارك العملية البطولية المركبة في مغتصبتي كرمي تسور و”غوش عتصيون” والتي أوقعت إصابات بجيش العدو من بينهم قائد لواء عتصيون

منذ 1 ساعة 31 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة