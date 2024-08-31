حركة حماس: العملية البطولية المزدوجة شمالي الخليل، هي رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة طالما استمر العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 09:42

حركة حماس: العملية البطولية المزدوجة شمالي الخليل، هي رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة طالما استمر العدوان

منذ 1 ساعة 31 August، 2024
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