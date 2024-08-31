سرايا القدس: مقاتلونا استهدفوا قوات العدو الاسرائيلي في محور حيفا والناصرة ونابلس ومحيط مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 31 2024 - 05:56

سرايا القدس: مقاتلونا استهدفوا قوات العدو الاسرائيلي في محور حيفا والناصرة ونابلس ومحيط مخيم جنين

منذ 57 mins 31 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة