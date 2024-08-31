عدد من الجرحى بغارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2024 - 04:24

عدد من الجرحى بغارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 47 mins 31 August، 2024
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