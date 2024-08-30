مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شنّ غارتين استهدفتا اطراف بلدتي مجدل زون والطيري – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 23:36

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شنّ غارتين استهدفتا اطراف بلدتي مجدل زون والطيري

منذ 23 mins 30 August، 2024
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