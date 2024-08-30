هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغاً عن حدث على بعد 130 ميلاً بحرياً شرقي عدن في اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 30 2024 - 23:36

هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغاً عن حدث على بعد 130 ميلاً بحرياً شرقي عدن في اليمن

منذ 49 mins 30 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة