الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملنا مع 15 شهيداً و55 إصابة في الضفة الغربية بسبب اعتداءات الاحتلال منذ الأربعاء الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 23:36

الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملنا مع 15 شهيداً و55 إصابة في الضفة الغربية بسبب اعتداءات الاحتلال منذ الأربعاء الماضي

منذ 50 mins 30 August، 2024
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