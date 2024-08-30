وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في جنين وطوباس وطولكرم منذ فجر الأربعاء إلى 20 شهيداً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 20:16

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في جنين وطوباس وطولكرم منذ فجر الأربعاء إلى 20 شهيداً

منذ 33 mins 30 August، 2024
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