كتائب القسام- جنين: فجر مجاهدونا عبوة ناسفة في آلية لقوات الاحتلال المتوغلة في الحي الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 20:16

كتائب القسام- جنين: فجر مجاهدونا عبوة ناسفة في آلية لقوات الاحتلال المتوغلة في الحي الشرقي

منذ 1 ساعة 30 August، 2024
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