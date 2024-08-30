قائد سرايا القدس في الضفة متوعّدًا العدو: سنرى في الأيام المقبلة ماذا سيحصل بجنودكم وآلياتكم

أكد قائد سرايا القدس بالضفة الغربية أن “السرايا تعمل في الضفة ومخيماتها ضمن وحدة حال مع جميع قوى المقاومة في معركة “رعب المخيمات” كما هو العمل الميداني في قطاع غزة بمعركة طوفان الأقصى إيمانًا بأهمية الإنصهار في بوتقة جامعة بوجه العربدة والفاشية الصهيونية”.

وفي بيان الجمعة 30-08-2024، أكد أن “كتائب سرايا القدس في الضفة تقاتل العدو الصهيوني بكل قوة وصلابة برفقة قوى المقاومة متسلحين بمعية الله وأمانةَ القتال والمواجهة التي تركها الشهداء والأسرى والجرحى، وأنها لن تساوم ولن تنكسر”.

وشدد على أن استشهاد القائد محمد جابر “أبو شجاع” وإخوانه سيزيد من إشعال ساحات المواجهة، قائلًا “نزداد بالشهادة عزمًا وكلما ارتقى شهيد ترتفع نسب التحاق العديد بالمقاومة وترتفع فرص الانتقام من العدو الصهيوني”.

وأضاف قائد سرايا القدس “وصلنا قبل أيام إلى قلب “تل أبيب” ضمن عملية استشهادية بطولية مشتركة وهذه رسالة مهمة على الجميع أن يلتقطها خاصة أنها لن تكون الأخيرة”.

وتوجه إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وقادة العدو بالقول “إن الأوان قد فات لوأد مشروع المقاومة في الضفة الغربية وأن خلايا ممتدة في كل المدن والمخيمات هي الآن تعمل بفضل الله ضمن تشكيلات سرايا القدس والمقاومة المختلفة”، مضيفًا “سنرى ماذا سيحصل خلال الأيام القليلة المقبلة في الجنود والآليات المتوغلة في مدن جنين وطوباس وطولكرم”.

المصدر: وكالات