حماس: مجازر الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته في الضفة الغربية لن تنال من صمود شعبنا وقوة مقاومتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 16:52

حماس: مجازر الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته في الضفة الغربية لن تنال من صمود شعبنا وقوة مقاومتنا

منذ 18 mins 30 August، 2024
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