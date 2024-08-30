حماس: ندعو جماهير شعبنا ومقاومينا الأبطال في كل محافظات الضفة إلى مزيد من المؤازرة والانتفاض لصد العدوان وتصعيد الاشتباك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 30 2024 - 16:52

حماس: ندعو جماهير شعبنا ومقاومينا الأبطال في كل محافظات الضفة إلى مزيد من المؤازرة والانتفاض لصد العدوان وتصعيد الاشتباك

منذ 18 mins 30 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة