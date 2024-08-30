الدفاع المدني في غزة: 3 شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على منزل جنوب عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 11:06

الدفاع المدني في غزة: 3 شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على منزل جنوب عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب القطاع

منذ 24 mins 30 August، 2024
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