غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 05:14

غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 15 mins 30 August، 2024
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