شهيدان أحدهما طفل وعدد من الإصابات باستهداف العدو الاسرائيلي لشقة سكنية قرب مفترق الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 03:42

شهيدان أحدهما طفل وعدد من الإصابات باستهداف العدو الاسرائيلي لشقة سكنية قرب مفترق الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

منذ 11 mins 30 August، 2024
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