قوات العدو الاسرائيلي تقتحم خلة مناع في مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 03:42

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم خلة مناع في مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة المحتلة

منذ 57 mins 30 August، 2024
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