مراسل المنار: طيران العدو الصهيوني استهدف المنطقة الحرجية بين الجبين ويارين، أطراف بلدة مجدل زون والأطراف الغربية لبلدة يارون في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 03:42
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مراسل المنار: طيران العدو الصهيوني استهدف المنطقة الحرجية بين الجبين ويارين، أطراف بلدة مجدل زون والأطراف الغربية لبلدة يارون في جنوب لبنان
منذ 1 ساعة
30 August، 2024
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