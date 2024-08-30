مراسل المنار: طيران العدو الصهيوني استهدف منطقة حامول بأطراف الناقورة وعين الزرقا بأطراف طير حرفا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 03:42

مراسل المنار: طيران العدو الصهيوني استهدف منطقة حامول بأطراف الناقورة وعين الزرقا بأطراف طير حرفا في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 30 August، 2024
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