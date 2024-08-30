انقطاع التيار الكهربائي بكل أنحاء مخيم جنين بالضفة المحتلة تزامنا مع توغل قوات العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 02:10

انقطاع التيار الكهربائي بكل أنحاء مخيم جنين بالضفة المحتلة تزامنا مع توغل قوات العدو الاسرائيلي

منذ 37 mins 30 August، 2024
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