قصف مدفعي صهيوني يستهدف وسط خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2024 - 00:40

قصف مدفعي صهيوني يستهدف وسط خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 41 mins 29 August، 2024
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