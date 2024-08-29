قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 23:08
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قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة المحتلة
منذ 29 mins
29 August، 2024
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