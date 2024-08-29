3 شهداء وإصابات في قصف العدو الاسرائيلي لتجمع للمواطنين قرب دوار البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 23:06

3 شهداء وإصابات في قصف العدو الاسرائيلي لتجمع للمواطنين قرب دوار البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 29 August، 2024
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