سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلين في محيط مستشفى السلام بمنطقة السطر الشرق في مدينة خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 21:36

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعا لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلين في محيط مستشفى السلام بمنطقة السطر الشرق في مدينة خانيونس بغزة

منذ 21 mins 29 August، 2024
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