مراسل المنار: استهداف مبانٍ في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 20:04

مراسل المنار: استهداف مبانٍ في مستعمرة المطلة بالصواريخ الموجهة

منذ 46 mins 29 August، 2024
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