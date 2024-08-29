كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا يخوضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 29 2024 - 20:04

كتائب شهداء الأقصى: مقاتلونا يخوضوا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمدينة قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 53 mins 29 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة