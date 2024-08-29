إعلام العدو: سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية في تقاطع غوما في الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 29 2024 - 15:30

إعلام العدو: سقوط طائرة مسيرة اسرائيلية في تقاطع غوما في الجليل

منذ 1 ساعة 29 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات