إعلام العدو: انفجار طائرة بدون طيار شمال الجولان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 13:58

إعلام العدو: انفجار طائرة بدون طيار شمال الجولان

منذ 28 mins 29 August، 2024
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