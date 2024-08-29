28قتيلا على الأقل في فيضانات في ولاية غوجارات الهندية

أدت الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات في ولاية غوجارات الهندية في الأيام الثلاثة الماضية إلى مقتل 28 شخصا على الأقل غرقا أو بسبب سقوط الأشجار، على ما قال مسؤولون حكوميون، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط المزيد من الأمطار الغزيرة اليوم في الولاية الساحلية الغربية.

وفاضت أنهر وتم إجلاء أكثر من 30 ألف شخص.

وقالت حكومة الولاية في ساعة متأخرة أمس :”إن 13 شخصا لقوا حتفهم غرقا والآخرون بسبب انهيار منازل أو أشجار عليهم”.

وذكرت صحيفة إنديان إكسبريس إن 35 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن في أنحاء الولاية.

وأنقذت فرق الإنقاذ من الكوارث 1856 شخصا فيما نٌشر مسؤولون من الجيش لعمليات الإغاثة.

وكانت فادودارا من بين المدن الأكثر تضررا، على ما جاء في البيان الصحافي.

وتأثرت شبكة الكهرباء بشدة، وانقطعت الكهرباء عن قرابة 1000 قرية.

واستخدم عناصر الإنقاذ قوارب مطاط

المصدر: وكالات