مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 17:02

مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 38 mins 29 August، 2024
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