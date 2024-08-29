الجهاد الإسلامي تزف قائد كتيبة طولكرم محمد جابر (أبو شجاع) وعدد من إخوانه بعد مواجهة بطولية مع الاحتلال في المخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 12:26

الجهاد الإسلامي تزف قائد كتيبة طولكرم محمد جابر (أبو شجاع) وعدد من إخوانه بعد مواجهة بطولية مع الاحتلال في المخيم

منذ 40 mins 29 August، 2024
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