كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو في موقع “مارس” العسكري بصواريخ “107” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 12:26

كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو في موقع “مارس” العسكري بصواريخ “107”

منذ 51 mins 29 August، 2024
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