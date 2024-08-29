العدوان في يومه الـ 328.. 68 شهيداً خلال الساعات الماضية وسط تصاعد لحرب الإبادة

تواصل آلة القتل الإسرائيلية مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية عدة، جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ 10 أشهر، والتي دخلت اليوم الخميس يومها الـ 328 على التوالي، مع استمرار استهداف المنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات المواطنين والنازحين، مرتكبة مزيدا من المجازر في مختلف مناطق القطاع.

وفي آخر تقرير إحصائي لوزارة الصحة الفلسطينية، أفادت بأن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيداً و 77 اصابة.

وأعلن الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى (40602) شهيد و (93855) اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، في حين ان العديد من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

هذا، وبات شاطئ دير البلح مخيم نزوح ممتد على وجع أهل قطاع غزة، اختزلت عشرات آلاف العائلات سكنها في أمتار قليلة مغطاة بالقماش دون أي مقومات لعيش كريم، بعد أن كان البحر وجهة سياحية ومكان للترفيه.

آخر التطورات الميدانية

وصباح اليوم، وصل شهيدان لمستشفى شهداء الأقصى، تم انتشالهما بالقرب من مطاحن السلام بدير البلح. في حين قصفت مدفعية الاحتلال، محيط مدينة الأسرى شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة الكلية الجامعية جنوب غرب مدينة غزة.

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم الخميس، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل لعائلتي جرادة وعبدو في محيط فندق الأمل غرب غزة.

وأفادت الخدمات الطبية في الإسعاف والطوارئ في غزة، بتمكن طواقمها إلى جانب طواقم الدفاع المدني من انتشال 8 شهداء وعدة إصابات خطيرة باستهداف منازل آل جرادة وآل عبدو، مشيرة لنقلهم إلى مستشفى المعمداني.

كما أشارت طواقم الإسعاف والطوارئ، إلى تمكن طواقمها من انتشال الشهيد صلاح جبر إثر استهداف منزل في معسكر الشاطئ آل البعيصي مقابل المنتزة.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية، فجر اليوم منزلا يعود لعائلة العجلة في منطقة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث تم انتشال عدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى العودة بالمخيم وتم تحويل إصابة إلى مستشفى الأقصى.

ونقلت طواقم الإسعاف في مستشفى العودة بالنصيرات إصابة من استهداف منزل عائلة الحواجري في مخيم 2، حيث تم وصول الإصابة إلى مستشفى العودة وتحويلها إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وشهد حي الزيتون في مدينة غزة قصفًا مدفعيًا، تزامنًا مع سماع صوت إطلاق نار من طائرات “كواد كابتر”. وقالت طواقم الإسعاف والطوارئ، إن طواقمها تمكنت من انتشال إصابتين إثر استهداف منزل في معسكر الشاطئ بميدان الشهداء.

ووصل الشهيد أشرف حسني الباز، فجر اليوم، إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء استهداف منزل عائلة الباز في دير البلح منطقة البصة.

وأفادت مصادر محلية بوصول 3 طفلات خلال الليلة الماضية جراء استهدافات إسرائيلية لمحافظة الوسطى، وقد نقلت جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهم: عبير أبو سوريح (4 أعوام) توقف قلبها من الخوف، وياسمين أبو سوريح (3 أعوام)، ونهاية الوحيدي (12 عامًا).

وذكرت المصادر أن طفلتين استشهدتا في قصف لمنزل عائلة أبو سويرح غرب نصيرات، فيما استشهدت الثالثة في قصف خيمة نازحين قرب البركة بدير البلح.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وقصفت المدفعية شمال غرب النصيرات.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال أطلقت نار كثيف نحو شارع 5 وسط خانيونس تجاه المناطق الغربية. وانتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة 4 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة عريبي شمالي مدينة رفح.

وأصيب فلسطينيان، مساء أمس الأربعاء في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل الفلسطينيين في حي الشحايدة ببلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو ليلة قرب موقع “الكتيبة 13” غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وانتشل جثمان الشابة رانيا حسن الشاعر (19عامًا) من أسفل ركام منزل عائلتها الذي تعرض للقصف الإسرائيلي في قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 مواطنين جراء قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وهم: حسين عز الدين جرغون، تيسير عز الدين جرغون، محمد صبري أبو شباب، يوسف محمد المغير.

المصدر: مواقع