مراسل المنار: ستقوم قوات اليونيفيل اليوم وأيام ٢ و ٣ و ٤ و ٥ ايلول بتفجير قذائف وصواريخ من مخلفات الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان في حقل التفجير في رأس الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 10:56

مراسل المنار: ستقوم قوات اليونيفيل اليوم وأيام ٢ و ٣ و ٤ و ٥ ايلول بتفجير قذائف وصواريخ من مخلفات الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان في حقل التفجير في رأس الناقورة

منذ 45 mins 29 August، 2024
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