ألوية الناصر صلاح الدين تقصف بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى تحشدات لآليات وجنود العدو في محور التوغل شرق دير البلح بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 29 2024 - 10:54

ألوية الناصر صلاح الدين تقصف بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى تحشدات لآليات وجنود العدو في محور التوغل شرق دير البلح بقذائف الهاون

منذ 2 ساعة 29 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة