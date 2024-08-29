ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منازل لعائلة جرادة وعبدو في محيط فندق الأمل غرب غزة إلى 8 شهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 07:50

ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منازل لعائلة جرادة وعبدو في محيط فندق الأمل غرب غزة إلى 8 شهداء

منذ 38 mins 29 August، 2024
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