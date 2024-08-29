مكتب نتنياهو: ما أوردته القناة 13 عن موافقة إسرائيلية على هدن إنسانية بقطاع غزة لحملة تطعيم ضد شلل الأطفال غير صحيح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 00:02

مكتب نتنياهو: ما أوردته القناة 13 عن موافقة إسرائيلية على هدن إنسانية بقطاع غزة لحملة تطعيم ضد شلل الأطفال غير صحيح

منذ 12 mins 28 August، 2024
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