سرايا القدس: مجاهدونا اكدوا وقوع أفراد الآلية بين قتيل وجريح ما استدعى قوات النجدة الصهيونية إلى الهروع للمكان تحت غطاء ناري كثيف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 15:28

سرايا القدس: مجاهدونا اكدوا وقوع أفراد الآلية بين قتيل وجريح ما استدعى قوات النجدة الصهيونية إلى الهروع للمكان تحت غطاء ناري كثيف

منذ 34 mins 28 August، 2024
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