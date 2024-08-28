سرايا القدس: فجرنا عبوة برميلية شديدة الإنفجار مزروعة مسبقا بآلية عسكرية صهيونية متوغلة في شارع السكة “منطقة المثلث” بحي الزيتون شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 15:28

سرايا القدس: فجرنا عبوة برميلية شديدة الإنفجار مزروعة مسبقا بآلية عسكرية صهيونية متوغلة في شارع السكة “منطقة المثلث” بحي الزيتون شرق مدينة غزة

منذ 35 mins 28 August، 2024
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