سرايا القدس – كتيبة طولكرم: يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي في محور المنشية ومحور الشارع الرئيسي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 13:34

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي في محور المنشية ومحور الشارع الرئيسي

منذ 9 mins 28 August، 2024
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