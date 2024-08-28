كتائب الأقصى: قصفنا تجمعاً لجنود العدو بمحيط معبر رفح بصاروخين من نوع 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 13:32

كتائب الأقصى: قصفنا تجمعاً لجنود العدو بمحيط معبر رفح بصاروخين من نوع 107 وقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 25 mins 28 August، 2024
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