إعلام العدو: القوات ” الاسرائيلية” تعتقل 30 مواطنا خلال اقتحام قرية عارورة شمالي رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 13:32

إعلام العدو: القوات ” الاسرائيلية” تعتقل 30 مواطنا خلال اقتحام قرية عارورة شمالي رام الله

منذ 2 ساعة 28 August، 2024
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