المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 172 صحفيا استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2024 - 13:32

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 172 صحفيا استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة

منذ 2 ساعة 28 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة