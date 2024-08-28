عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 28 آب/أغسطس 2024

العناوين

الأخبار:



– استباحة الأقصى: نتنياهو “يغطّي” الحرب الدينية

– ‫”الأخبار” تنشر نقاط الخلاف المركزية في المفاوضات: “التفاصيل التقنية” مجرّد عناوين لتثبيت الاحتلال

– ‫ هل يتحوّل لبنان إلى جبهة استنزاف دائمة؟

– عودة إلى السؤال الأول: ماذا تنتظرون من المقاومة؟

– “قناة سويس” القرى الحدودية: عيتا تدفع الفاتورة مضاعفة

البناء:



– تردّدات استهداف الـ 8200 لا تزال تشغل الكيان.. وأسئلة عن الحرب والردع

– إيران تعلن عزمها على الردّ وواشنطن تأمل أن لا يؤدي إلى تصعيد إقليمي كبير

– مفاوضات اتفاق غزّة تستمر فنيًا في الدوحة والقاهرة.. والمقاومة عند الثوابت

اللواء:



– مشاغلة “بالمحلّقات والغارات” على جبهة الجنوب بانتظار الردّ الإيراني!

– مواكبة دبلوماسية للتمديد لليونيفيل.. وترحيب بالباخرة الجزائرية في طرابلس ودعوة لطرد فيّاض

– ماذا بعد قطوع الحرب الشاملة..؟

– ضربة الثأر: دروس وعبر

الديار:



– لبنان يتجاوز قطوع الحرب الموسّعة والمطار يستعيد حركته الطبيعية

– مواجهات محدودة جنوبًا ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة

– مفاوضات غزّة إلى حائط مسدود؟

– الترخيص الغامض: هل يتكرّر كابوس 1989؟

– قنبلة موقوتة زرعتها الدولة!

الجمهورية:



– واشنطن: مخاوف الحرب انحسرت

– رائحة صفقة في الأجواء؟

النهار:



– زخمٌ دولي متجدد لـ”اليونيفيل” وتحرك فرنسي “رئاسي”

– ظريف يعود عن استقالته نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية

الشرق:



– هل اغتيال “سارييل” جاء ردًا على اغتيال شكر؟!!

– مجازر في غزّة.. ورئيس الأركان الأميركي: احتمال الحرب الموسّعة انحسر

الاسرار

البناء:

خفايا

– قال خبراء اقتصاديون إنّ وكالات التصنيف الائتماني العالمية تأخّرت في تخفيض تصنيف اقتصاد الكيان والإعلان عن تراجع عناصر الأمان الاستثماريّ فيه لاعتبارات سياسيّة ونتيجة ضغوط أميركيّة شديدة، لكن ضغوط المستثمرين الذين تستمدّ الوكالات ثقتها في السوق من مصداقيتها أمامهم أجبرت هذه الوكالات على الاعتراف المتأخر بالتراجع الخطير في البيئة المالية والاستثمارية لاقتصاد الكيان، رغم أن تخفيض التصنيف تمّ درجة أشد تلطفًا ورفقًا بكثير مما يقول الواقع، لكنّها ليست إلا البداية لأن السياق الاستثماريّ في الكيان إلى الجفاف الكامل.

كواليس

– قال دبلوماسي غربي إنّ السر الأمني الذي يفسر مسارعة قيادة الكيان السياسية والعسكرية بعد تنفيذ المقاومة لاستهداف الوحدة 8200 في “تل أبيب” إلى الإعلان عن عدم نيّة التصعيد أو نية الذهاب للحرب والقيام بإرسال هذه الرسالة عبر وسطاء كثر لتصل إلى المقاومة لا يزال قيد البحث والتحقيق، فقد حدث شيء غيّر وجهة المقاربة “الإسرائيلية” من التهديد بالحرب إلى الهروب منها بعدما جاءت فرصتها الذهبية في استدارة 180 درجة، حتّى أن قيادة الكيان لم تحتفظ لنفسها بحق الردّ ولو نظريًا.

اللواء:

همس

– يتساءل مراقبون عمّا إذا كان ردّ دولة إقليمية على اغتيال خطير جرى على أراضيها، ما يزال واردًا، أم صُرف النظر عنه لوقت غير قصير؟

غمز

– ما يزال قطب وسطي، يتعرض في المجالس الضيقة وعبر الإعلام للوسيط الأميركي متهمًا إياه بالانحياز لمصلحة “إسرائيل”.

لغز

– لاحظت مصادر “خفرًا لبنانيًا” في استقبال باخرة النفط الجزائرية والحديث عن تنوّع في المصادر، من دون تأكيد أهمية الخطوة، في إخراج البلد من “حصار العتمة” المقصود!

الجمهورية:

– فيما يحاول مرجع مالي حلّ قضية أموال المودعين لإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي، يعمل وزير معني على شطب أموال المودعين وتدمير القطاع المصرفي نهائيًا”.

– تحرك جهاز أمني فعّال لضبط واقع غير قانوني في إحدى المناطق قبل تفلت الأمور وخروجها عن السيطرة.

– ما زال أهالي مناطق واسعة في الجنوب صامدين في أراضيهم، ويمارسون النشاطات اليومية وحتّى الرياضية كالمعتاد.

النهار:

– أشاد مسؤول أمني سابق برئيس وزراء راحل، علمًا أن الأول عمل على إسقاطه في الانتخابات النيابية العام 2000 وحرّك أدواته لجعل سقوط الثاني مذلًا.

– رفض المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري إقامة احتفال ولو رمزي في مناسبة العيد الـ79 للمؤسسة بسبب الظروف التي يعيشها البلد، واكتفى ووزير الداخلية بوضع إكليل من الزهر على نصب شهداء المؤسسة.

– سأل مسؤول بارز: لماذا تحاول إدارة مرفأ بيروت التفلت من قانون الشراء العام؟ وذلك بعد قرار اتّخذ عقب اجتماع لإدارة المرفأ. علمًا أنّ الإدارة دأبت على تطبيق القانون منذ 29/7/2022.

– رأى وزير يلتزم بالمشاركة، إنّ حكومة معًا للإنقاذ تعاني من تباينات مختلفة بين أعضائها وتنقسم إلى فئات؛ فئة تلتزم بالمشاركة دستوريًا، وأخرى تقاطع ديموقراطيًا، ووزير ينتقد من الداخل ويؤيد من الخارج ويسعى إلى إحداث ضجّة خدمة لطموحاته.

المصدر: صحف