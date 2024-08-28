سرايا القدس – كتيبة جنين: مقاتلونا يشتبكون مع قوات العدو الاسرائيلي على محور الشهداء ويمطرون قوات المشاة برشقات من الرصاص محققين إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 05:38

سرايا القدس – كتيبة جنين: مقاتلونا يشتبكون مع قوات العدو الاسرائيلي على محور الشهداء ويمطرون قوات المشاة برشقات من الرصاص محققين إصابات

منذ 51 mins 28 August، 2024
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